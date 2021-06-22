Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны

Украина сегодня, 22 июня чтит память жертв Второй мировой войны. Именно в этот день войска нацистской Германии без объявления войны перешли границу Советского Союза и начали захватывать территории.

Когда в Украине основали День скорби и чествования памяти жертв войны, а также какие последствия понесла Вторая мировая война дальше в материале РБК-Украина.

В 1945 году в этот день в 3 часа 15 минут немецкая артиллерия и авиация нанесли неожиданный удар по советским войскам. Что стало началом Второй мировой войны.

За несколько часов под бомбардировку попали все города в западных областях СССР, а также Киев, Одесса, Севастополь, Минск, Мурманск. Главной целью были аэродромы, линии коммуникаций, железнодорожные узлы, склады с боеприпасами и тому подобное.

Основание Дня скорби и чествования памяти жертв войны

Памятный день установлен согласно указу президента Украины № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года. В частности, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.

Потери Украины во Второй мировой войне

По подсчетам института истории Украины НАН Украины, в рядах Красной армии погибло 3,5-4 млн украинцев, в партизанских формированиях - от 40 до 60 тысяч, в отрядах ОУН и УПА - более 100 тысяч человек.

Прямые человеческие потери Украины, по оценкам института, составляют 8-10 млн, демографические - 10-13 млн человек.

Кроме того, трагедией для миллионов украинцев стала принудительная депортация: из Украины в Германию и другие страны вывезли от 2,4 до 2,8 млн мирных граждан. Эта цифра составляла почти 80% от всех советских людей, депортированных нацистами.

В День скорби и чествования памяти ежегодно приспускают государственный флаг Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.