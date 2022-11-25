Меркель заявила, що наприкінці каденції не могла вплинути на Путіна

Екс-канцлерка Німеччини (2005 - 2021 роки) Ангела Меркель заявила, що не змогла провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним перед повномасштабним вторгненням в Україну і вплинути на російського диктатора, оскільки вона мала незабаром залишати свою посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишньої канцлерки ФРН журналу Der Spiegel.
За словами Меркель, влітку 2021 року, після переговорів президента США Джо Байдена та Путіна, вона хотіла "встановити незалежний європейський формат дискусії" щодо України з керівником Кремля спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном у Раді ЄС.
Однак, цю ініціативу підтримали не всі політики.
"Проте у мене більше не було важелів, щоб наполягати, бо, зрештою, всі знали: вона йде восени", - сказала екс-канцлерка.
Згадуючи свій прощальний візит до Москви у серпні 2021-го, Меркель зізналася, що мала "дуже ясне відчуття", що її вже не сприймають, як впливового політика.
"З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для Путіна важлива тільки влада. У цей останній візит він також привів із собою Лаврова, а то ми часто зустрічалися наодинці", - каже Меркель.
Нагадаємо, раніше у вересні Ангела Меркель закликала серйозно ставитися до слів Володимира Путіна. При цьому пізніше на її заяву про те, що начебто без участі РФ мир у Європі неможливий, різко відреагували в Офісі президента України.
Додамо також, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що досі отримує поради від Ангели Меркель, своєї попередниці на цій посаді.
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