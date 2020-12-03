Меркель заявила о продлении частичного локдауна в Германии

В Германии действующие ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, продлеваются до 10 января. Между тем Германская федерация и земли готовятся к скорому началу массовой вакцинации.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.

4 января главы федерации и земель соберутся для обсуждения дальнейших шагов. До сих пор планировалось, что частичный локдаун в ФРГ будет действовать до 20 декабря.

Первые разрешения на применение вакцин в ЕС могут быть выданы уже в конце декабря, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы подготовка к вакцинации была уже на весьма продвинутой стадии, подчеркнула Меркель.

Процесс изучения заявки концерна BioNTech-Pfizer на регистрацию его вакцины в ЕС продолжается. В ноябре Меркель заявляла, что вакцинацию от COVID-19 могут начать до Рождества.

Ранее канцлер Германии также выступила против планов региональных правительств разрешить отелям принимать семьи на Рождество. Меркель считает, что это может усугубить распространение COVID-19 в стране.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Германии рассматривает возможность продления карантина в стране до марта.

Также сообщалось, что Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров.