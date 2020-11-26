В Германии допускают продление карантина до марта

Фото: Хельг Браун (wikimedia.by Tobias Koch)

Глава администрации канцлера Германии Хельг Браун заявил, что в стране, возможно, придется продлить карантин до марта. Такое заявление прозвучало после того как в Германии ввели новые ограничения до 20 декабря.

Об этом сообщает Bild.

"Впереди тяжелые зимние месяцы. Это продлится до марта", - сказал Браун в четверг.

Он считает, что после марта вакцинируют больше людей, а потому будет легче снизить количество зараженных коронавирусом.

"Но сдержанность, которую мы все должны проявлять, также будет сопровождать нас в январе, феврале и марте и, возможно, также ограничительные меры, если наше индивидуальное поведение окажется недостаточным", - подчеркнул Браун.

Напомним, в Германии продолжили карантинные ограничения, которые планировали отменить в конце ноября.

Также РБК-Украина писало, что с 2 ноября в Германии ввели жесткие карантинные ограничения из-за роста количества больных COVID-19. В частности, запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров.

Ранее в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.