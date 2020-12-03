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Меркель заявила про продовження часткового локдауна в Німеччині

Автор: Артур Родивилов

У Німеччині обмежувальні заходи, викликані пандемією коронавірусу, продовжуються до 10 січня. Між тим Німецька федерація і землі готуються до швидкого початку масової вакцинації.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє DW.

4 січня голови федерації та земель зберуться для обговорення подальших кроків. Досі планувалося, що частковий локдаун у ФРН буде діяти до 20 грудня.

Перші дозволи на застосування вакцин в ЄС можуть бути видані вже в кінці грудня, тому потрібно подбати про те, щоб підготовка до вакцинації була вже на досить просунутій стадії, підкреслила Меркель.

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Процес вивчення заявки концерну BioNTech-Pfizer на реєстрацію його вакцини в ЄС триває. У листопаді Меркель заявляла, що вакцинацію від COVID-19 можуть розпочати до Різдва.

Раніше канцлер Німеччини також виступила проти планів регіональних урядів вирішити готелям приймати сім'ї на Різдво. Меркель вважає, що це може погіршити поширення COVID-19 у країні.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Німеччини розглядає можливість продовження карантину в країні до березня.

Також повідомлялося, що Німеччина має намір створити національний резерв найважливіших медичних товарів.

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