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Меркель заявила об отсутствии принципиальных причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию

НовостиПолитика    11.06.2018 - 09:05
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Визит Меркель в Россию на ЧМ-2018 будет зависеть от плотности ее графика

У канцлера Германии Ангелы Меркель нет принципиальных причин отказываться от поездки в Российскую Федерацию во время ЧМ-2018 по футболу. Об этом она заявила программе Anne Will на телеканале ARD, передает DW.

В частности, Меркель отметила, что решение о поездке на ЧМ-2018 будет зависеть от насыщенности ее графика. По ее словам, такую поездку в Россию можно совместить с политическими переговорами.

В то же время Меркель прокомментировала предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8. Она подчеркнула, что для начала Москва должна продемонстрировать прогресс в реализации минских договоренностей.

"Я могу представить себе ситуацию, при которой Россия снова станет частью ("Большой восьмерки" - ред.)", - добавила канцлер.

Напомним, ранее сообщались, что представители властей Польши не поедут на открытие ЧМ по футболу в России.  

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Германия, ЧМ-2018, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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