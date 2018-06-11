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Меркель заявила про відсутність принципових причин не їхати на ЧС-2018 до Росії

НовиниПолітика    11.06.2018 - 09:05
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Візит Меркель до Росії на ЧС-2018 буде залежати від щільності її графіка

У канцлера Німеччини Ангели Меркель немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Російської Федерації під час ЧС-2018 з футболу. Про це вона заявила програмі Anne Will на телеканалі ARD, передає DW.

Зокрема, Меркель зазначила, що рішення про поїздку на ЧС-2018 буде залежати від насиченості її графіка. За її словами, таку поїздку до Росії можна поєднати з політичними переговорами.

У той же час Меркель прокоментувала пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росії до G8. Вона підкреслила, що для початку Москва має продемонструвати прогрес у реалізації мінських домовленостей.

"Я можу уявити собі ситуацію, при якій Росія знову стане частиною ("Великої вісімки" - ред.)", - додала канцлер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники влади Польщі не поїдуть на відкриття ЧС з футболу в Росії.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Германия, ЧМ-2018, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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