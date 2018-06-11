Меркель заявила про відсутність принципових причин не їхати на ЧС-2018 до Росії

Візит Меркель до Росії на ЧС-2018 буде залежати від щільності її графіка

У канцлера Німеччини Ангели Меркель немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Російської Федерації під час ЧС-2018 з футболу. Про це вона заявила програмі Anne Will на телеканалі ARD, передає DW.

Зокрема, Меркель зазначила, що рішення про поїздку на ЧС-2018 буде залежати від насиченості її графіка. За її словами, таку поїздку до Росії можна поєднати з політичними переговорами.

У той же час Меркель прокоментувала пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росії до G8. Вона підкреслила, що для початку Москва має продемонструвати прогрес у реалізації мінських домовленостей.

"Я можу уявити собі ситуацію, при якій Росія знову стане частиною ("Великої вісімки" - ред.)", - додала канцлер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники влади Польщі не поїдуть на відкриття ЧС з футболу в Росії.