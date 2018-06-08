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Интервью

Представители власти Польши не поедут на открытие ЧМ по футболу в России

НовостиПолитика    08.06.2018 - 20:25
Фото: ЧМ-2018 (из открытых источников)
Фото: ЧМ-2018 (из открытых источников)

Власти Польши не согласна с внешней и внутренней политикой Кремля

Представителей власти Польши не будет на церемонии открытия футбольного Чемпионата світуз футболу в России, который начнется 14 июня. Об этом сообщил посол Польши в России Влодзимеж Марциняк, передает "Польское радио".

"Официальных представителей польского государства на открытии матчей не будет", - сказал посол.

Он отметил, что это связано с несогласием Польши с внешней и внутренней политикой Кремля. Кроме того он напомнил, что Страны Европейского союза, в том числе и Польша, ввели против России санкции в связи с аннексией Крыма, войной на Донбассе, поддержкой диктатур и сепаратизма и вмешательство во внутренние дела других государств.

Напомним, ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что количество украинцев, которые купили билеты на матчи Чемпионата мира-2018 в Российской Федерации, составила более 5 тысяч.

Отметим, что Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию на финал Чемпионата мира по футболу.

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Теги публикации: ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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