Представители власти Польши не поедут на открытие ЧМ по футболу в России

Власти Польши не согласна с внешней и внутренней политикой Кремля

Представителей власти Польши не будет на церемонии открытия футбольного Чемпионата світуз футболу в России, который начнется 14 июня. Об этом сообщил посол Польши в России Влодзимеж Марциняк, передает "Польское радио".

"Официальных представителей польского государства на открытии матчей не будет", - сказал посол.

Он отметил, что это связано с несогласием Польши с внешней и внутренней политикой Кремля. Кроме того он напомнил, что Страны Европейского союза, в том числе и Польша, ввели против России санкции в связи с аннексией Крыма, войной на Донбассе, поддержкой диктатур и сепаратизма и вмешательство во внутренние дела других государств.

Напомним, ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что количество украинцев, которые купили билеты на матчи Чемпионата мира-2018 в Российской Федерации, составила более 5 тысяч.

Отметим, что Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию на финал Чемпионата мира по футболу.