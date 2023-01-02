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Меркель заявила про користь "Мінська" для України: першого разу в Кремлі була "пожежа"

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Німеччини у 2005-2021 роках Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості дали Україні час підготуватися до нового вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Меркель італійській газеті Corriere della Serra.

"Україна використала цей період для того, щоб стати сильнішими, що ми бачимо сьогодні. Країна 2014/15 року - це не та країна, яка є сьогодні. І я сумніваюся, що НАТО тоді могло б зробити багато, щоб допомогти Україні, як це відбувається сьогодні", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше ще один учасник переговорів у "нормандському форматі", президент Франції у 2012-2017 роках Франсуа Олланд заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення ЗСУ і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році.

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Ангела МеркельМінські угоди