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Меркель заявила о пользе "Минска" для Украины: первый раз в Кремле был "пожар"

Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила, что Минские договоренности дали Украине время подготовиться к новому вторжению РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Меркель итальянской газете Corriere della Serra.

"Украина использовала этот период для того, чтобы стать сильнее, чем мы видим сегодня. Страна 2014/15 года - это не та страна, которая есть сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО тогда могло бы сделать многое, чтобы помочь Украине, как это происходит сегодня", - заявила она.

Напомним, ранее еще один участник переговоров в "нормандском формате" президент Франции в 2012-2017 годах Франсуа Олланд заявил, что Минские договоренности дали Украине необходимое время для укрепления ВСУ и это сломило планы Путина на победу в 2022 году.

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Ангела МеркельМинские соглашения