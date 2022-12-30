Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення ЗСУ, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. На його думку, "мінськ" не дозволив Путіну розширити тимчасово окуповані території на Донбасі.

Як відомо, Франсуа Олланд був одним з учасників Нормандського формату, започаткованого в червні 2014 року, в якому брали участь лідери Франції, Німеччини, України та Росії.

"З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія була зовсім іншою, ніж у 2014 році. Вона була краще навчена та оснащена. Це заслуга Мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала таку можливість. Таким чином час, який Путін вважав для себе надбанням, насправді виявився можливістю для українців", - наголосив Олланд.

Він також зазначив, що геополітична ситуація після 2014 року не була сприятливою для України.

"Дуже важливо було знати, як Захід використає цей перепочинок, щоб запобігти подальшим спробам Росії. Але що сталося з того часу? Ми вже бачили відхід Америки з міжнародної арени в Сирії. Президентство Трампа послабило зв’язки між європейцями та Сполученими Штатами в рамках Атлантичного альянсу, який він вважав застарілим. Нарешті, розгром Афганістану був розцінений Путіним як нова ознака слабкості західного табору. Що стосується Європи, то вона не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою. Тож Путін подумав, що час пішов на його користь і він міг переступити поріг шляхом подальшого вторгнення в Україну. Звідси та агресія, яку він вчинив. Ось тут він помилився", - додав Олланд.

Він також зазначив, що Мінські домовленості заважали Путіну захопити Донбас і не дозволили розширити тимчасово окуповану територію.

"Путін прийняв Нормандський формат, який вимагав від нього регулярного звітування про прогрес, якого можна досягти у виконанні Мінських угод. Навіть якщо ми бачили, що було явне небажання, все одно був діалог. Починаючи з 2017-2018 років цей нормандський формат був на останньому етапі. Тому що, з одного боку, українська сторона бачила, що російські загрози стали чіткішими (а Москва не хотіла миру). З іншого боку, Володимир Путін почав втомлюватися від цієї домовленості, оскільки вона завадила йому просунутися до бажаного повного завоювання Донбасу. Метою Путіна в 2015 році було відсунути лінію фронту якомога далі. У його прицілі вже був Маріуполь. Мінські домовленості та припинення вогню, що випливало з них, не дозволили розширити контрольовану сепаратистами територію. Це одна з їхніх переваг", - говорить Олланд.