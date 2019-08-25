Меркель заявила про найближчі плани провести саміт в нормандському форматі

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Саміт повинен відбутися в Парижі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про планування саміту в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche.

Меркель розповіла, що скоро планується саміт за участю президентів України і Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Зустріч в нормандському форматі відбудеться в Парижі.

На початку липня президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував лідеру Російської Федерації Володимиру Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Пізніше повідомлялося, що в Кремлі бачать початок і розвиток діалогу між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Так, Путін заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським вселяють "обережний оптимізм". Однак він додав, що переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі можливі лише в нормандському форматі.

Додамо, повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що пропозиція президента України Володимира Зеленського змінити нормандський формат, долучивши до нього США, розглядається у Вашингтоні. Тейлор зазначив, що у Вашингтоні вважають таку пропозицію цікавим.