В Кремле заявили о начале диалога Зеленского с Путиным

Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей Г)

Развитие в переговорах выражается в "определенных контактах"

В Кремле видят начало и развитие диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По словам пресс-секретаря Путина, в Москве констатируют зарождение диалога между лидерами стран и его развитие, которое выражается в "определенных контактах".

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - отметил Песков.

Также он напомнил, что ранее Путин заявлял об оптимизме в переговорах с Зеленским.

"Здесь существуют некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые вселяют определенный оптимизм", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают "осторожный оптимизм". Однако он добавил, что переговоры по решению конфликта на Донбассе возможны лишь в нормандском формате.

РБК-Украина писало, что, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, прямые переговоры между президентами Украины и России - это новый подход Зеленского к разрешению конфликта. Зеркаль отметила, что Украина должна испытывать новые подходы к решению ситуации на Донбассе.