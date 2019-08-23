ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кремле заявили о начале диалога Зеленского с Путиным

Новости » Политика    23.08.2019 - 13:15
В Кремле заявили о начале диалога Зеленского с Путиным
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей Г)

Развитие в переговорах выражается в "определенных контактах"

В Кремле видят начало и развитие диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По словам пресс-секретаря Путина, в Москве констатируют зарождение диалога между лидерами стран и его развитие, которое выражается в "определенных контактах".

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - отметил Песков.

Также он напомнил, что ранее Путин заявлял об оптимизме в переговорах с Зеленским.

"Здесь существуют некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые вселяют определенный оптимизм", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают "осторожный оптимизм". Однако он добавил, что переговоры по решению конфликта на Донбассе возможны лишь в нормандском формате.

РБК-Украина писало, что, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, прямые переговоры между президентами Украины и России - это новый подход Зеленского к разрешению конфликта. Зеркаль отметила, что Украина должна испытывать новые подходы к решению ситуации на Донбассе.

Зеленский сделал заявление по обмену заключенными с Россией Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными на встрече Путина и Макрона
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПесковКремльпереговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь