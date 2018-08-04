В Сербии созвали экстренное совещание из-за риска обострения с Косово

Тем временем контингент миротворцев KFOR провел "регулярные учения" на севере Косово

Президент Сербии Александр Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии, в ходе которого обсудили угрозу обострения ситуации в отношениях с Косово. Об этом сообщает Novosti.rs.

Спецслужбами Сербии была получена информация из Москвы о возможном тайном вторжении на север Косово силами безопасности Косово при поддержке США. Целью этой операции якобы является утверждение "суверенитета" Косово на всей территории частично признанной республики.

"Пока я на своем месте, Сербия не позволит насилие над сербами и их святынями, а также их преследование. Новой "Бури" в Косово и Метохии не будет", - написал накануне Вучич в своем открытом письме к жителям Косово и Метохии.

Вчера, 3 августа, состоялось заседание Совета безопасности Косово, во время которого рассматривалась имеющаяся информация относительно намерений сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия и Косово возобновили переговоры при посредничестве ЕС, о примирении и улучшении отношений с Косово.