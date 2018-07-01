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Косово хочет привлечь новых посредников к переговорам с Сербией

НовостиПолитика    01.07.2018 - 01:51
Фото: Рамуш Харадинай (IlindenPres)
Фото: Рамуш Харадинай (IlindenPres)

Премьер-министр страны считает, что США или Германия могли бы "направить диалог в другом направлении"

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил о желании привлечь Соединенные Штаты Америки или Германию как посредника в переговорах страны с Сербией. Об этом сообщает DW.

По мнению косовского премьера, посредники в этом вопросе в течение последних лет вряд ли смогут достичь прорыва.

"Единственной возможностью направить диалог в другом направлении является привлечение новой силы", - заявил Харадинай.

Он добавил, что если Вашингтон решит, что посредником должен быть член ЕС, "то Германия могла бы принять участие".

На сегодняшний день посредниками в переговорах между президентами Косово Хашимом Тачи и Сербии Александаром Вучичем является верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини и представитель внешнеполитической службы ЕС Ангелина Айхгорст.

Напомним, в июне 2018 года Сербия возобновила переговоры при посредничестве ЕС по улучшению отношений с Косово - президент Сербии Александар Вучич провел переговоры с лидером Косово Хашимом Тачи в Брюсселе при посредничестве высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

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Теги публикации: Сербия, Косово, посредники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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