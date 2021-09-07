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Меркель выступила с последней речью в Бундестаге. Предостерегла от левой коалиции

Автор: Сергей Новиков

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последней речью в Бундестаге перед парламентскими выборами. В ней она провела кампанию за федеральное правительство во главе с Христианско-демократическим союзом (ХДС), а также предостерегла от формирования левой коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В своей речи она сделала акцент на том, что неважно, кто будет править Германией. Однако предостерегла от того, что Социал-демократическая партия с "зелеными" могут сформировать левую коалицию по итогам выборов. Она также подчеркнула, что ее ХДС будет всегда выступать за стабильность.

"Речь также идет о твердых решениях в области экономической и налоговой политики, которые определят будущее этой страны, количество рабочих мест. Армин Лашет (лидер ХДС, - ред.) - тот человек, который ведет страну в будущее с умеренностью", - добавила она.

Кроме того, Меркель обратилась к населению с призывом вакцинироваться от COVID. А также остановилась на том, что катастрофические наводнения в Западной Германии напомнили о необходимости борьбы с изменением климата.

По ее словам, мир находится в состоянии "волнений и потрясений", при этом Меркель подчеркнула положительный баланс своего правления.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель может остаться на своем посту вплоть до Рождества (25 декабря).

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ГерманияАнгела Меркель