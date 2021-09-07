Меркель выступила с последней речью в Бундестаге. Предостерегла от левой коалиции

В своей речи она сделала акцент на том, что неважно, кто будет править Германией. Однако предостерегла от того, что Социал-демократическая партия с "зелеными" могут сформировать левую коалицию по итогам выборов. Она также подчеркнула, что ее ХДС будет всегда выступать за стабильность.

"Речь также идет о твердых решениях в области экономической и налоговой политики, которые определят будущее этой страны, количество рабочих мест. Армин Лашет (лидер ХДС, - ред.) - тот человек, который ведет страну в будущее с умеренностью", - добавила она.

Кроме того, Меркель обратилась к населению с призывом вакцинироваться от COVID. А также остановилась на том, что катастрофические наводнения в Западной Германии напомнили о необходимости борьбы с изменением климата.

По ее словам, мир находится в состоянии "волнений и потрясений", при этом Меркель подчеркнула положительный баланс своего правления.