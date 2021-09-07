Меркель виступила з останньою промовою в Бундестазі. Застерегла від лівої коаліції

У своїй промові вона зробила акцент на тому, що неважливо, хто буде правити Німеччиною. Однак застерегла від того, що Соціал-демократична партія з "зеленими" можуть сформувати ліву коаліцію за підсумками виборів. Вона також підкреслила, що її ХДС буде завжди виступати за стабільність.

"Мова також йде про тверді рішення в галузі економічної та податкової політики, які визначать майбутнє цієї країни, кількість робочих місць. Армін Лашет ( лідер ХДС, - ред.) - та людина, яка веде країну в майбутнє з поміркованістю", - додала вона.

Крім того, Меркель звернулася до населення із закликом вакцинуватися від COVID. А також зупинилася на тому, що катастрофічні повені в Західній Німеччині нагадали про необхідність боротьби зі зміною клімату.

За її словами, світ знаходиться в стані "хвилювань і потрясінь", при цьому Меркель підкреслила позитивний баланс свого правління.