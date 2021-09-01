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Меркель может остаться канцлером до Рождества, - лидер немецких "левых"

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Берлин, Среда 01 сентября 2021 18:00
Меркель может остаться канцлером до Рождества, - лидер немецких "левых" Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель может остаться на своем посту вплоть до Рождества (25 декабря). Такое мнение выразил лидер "левой" парламентской группы Дитмар Барч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel.

По мнению Барча, несмотря на федеральные выборы в сентябре, Меркель может задержаться на посту канцлера.

"Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества", - отметил он.

Он также объяснил свою оценку тем, что переговоры о новой правящей коалиции затянутся после выборов в Бундестаг.

"Мой прогноз таков, что это займет очень много времени, потому что, вероятно, ни одна партия не приблизится к 30%, и это приведет к различным вариантам коалиции", - уточнил политик.

Отметим, срок полномочий Меркель официально закончится на учредительном заседании новоизбранного Бундестага сразу после выборов. Но она, вероятно, останется исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.

При этом у нее есть возможность обогнать Гельмута Коля по продолжительности пребывания на посту. Никто не находился у власти дольше, чем "канцлер единства", поскольку Коль правил ровно 5 869 дней с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Меркель может повторить этот срок, если задержится на посту как минимум до 17 декабря.

Напомним, сама Меркель уверена, что следующим канцлером Германии станет ее преемник в ХДС Армин Лашет.

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Германия Ангела Меркель
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