Меркель выступила за диалог с Путиным: официальное заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.
Об этом Меркель сказала, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
По ее словам, ЕС должен сформулировать повестку общих стратегических интересов с Россией, речь идет о защите климата, безопасности.
"Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом", - заявила она.
Канцлер Германии заявила, что Европейский союз должен искать собственные переговорные форматы с Россией.
Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.
Напомним, секретарь СНБО назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка Макрона и Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Но Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.