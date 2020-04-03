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Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 13:00
Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель была на самоизоляции с 22 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель вышла из самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса в мире и приступила к работе. Об этом сообщает Reuters.

Меркель находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус. Представительница канцлера сегодня сказала, что Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе.

Напомним, 22 марта канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

Потом Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным.

Отметим, второй тест Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат.

Ранее в Германии ввели более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. В стране запретили собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Евросоюза.

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