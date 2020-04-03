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Меркель вийшла із самоізоляції і приступила до роботи

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 13:00
Меркель вийшла із самоізоляції і приступила до роботи
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель була на самоізоляції з 22 березня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вийшла із самоізоляції у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі і приступила до роботи. Про це повідомляє Reuters.

Меркель перебувала на карантині і працювала вдома після того, як 20 березня їй зробив щеплення лікар, у якого згодом був виявлений коронавірус. Представниця канцлера сьогодні сказала, що Меркель вийшла з самоізоляції і приступила до роботи.

Нагадаємо, 22 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим на коронавірусом. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який недавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

Потім Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним.

Зазначимо, другий тест Меркель на коронавірус також показав негативний результат.

Раніше у Німеччині ввели більш жорсткі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. У країні заборонили збиратися більше, ніж по двоє, виключення будуть для сімей. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу у Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Євросоюзу.

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