UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Она отметила, что у переговоров в этом формате своя динамика и их нужно проводить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Меркель.

"Я просила президента России (Владимира Путина - ред.), чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", - сказала она.

Меркель добавила, что срыв встречи министров иностранных дел нормандской четверки в Германии и Франции с одной стороны, и России - с другой, будут объяснять по-разному.

Канцлер отметила, что если под предлогом обсуждения итогового документа будущей встречи она не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов будет невозможно.

"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", - пояснила Меркель.

Напомним, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, однако Россия отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.

Отметим, на этом фоне у президента Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияАнгела МеркельНормандский формат