Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Она отметила, что у переговоров в этом формате своя динамика и их нужно проводить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Меркель.
"Я просила президента России (Владимира Путина - ред.), чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", - сказала она.
Меркель добавила, что срыв встречи министров иностранных дел нормандской четверки в Германии и Франции с одной стороны, и России - с другой, будут объяснять по-разному.
Канцлер отметила, что если под предлогом обсуждения итогового документа будущей встречи она не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов будет невозможно.
"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", - пояснила Меркель.
Напомним, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, однако Россия отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.
Отметим, на этом фоне у президента Владимира Зеленского заявили, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.
Как сообщало РБК-Украина, глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи.