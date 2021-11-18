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Меркель висловила жаль зривом нормандської зустрічі на рівні міністрів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль зривом нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Вона зазначила, що у переговорів в цьому форматі своя динаміка і їх потрібно проводити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Меркель.

"Я просила президента Росії (Володимира Путіна - ред.), щоб, поки я перебуваю на посаді канцлера, така зустріч (у нормандському форматі - ред.) відбулася, я б дуже хотіла провести таку зустріч. На жаль, вона не відбулася", - сказала вона.

Меркель додала, що зрив зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки в Німеччині і Франції з одного боку, і Росії - з іншого, будуть пояснювати по-різному.

Канцлер зазначила, що якщо під приводом обговорення підсумкового документа майбутньої зустрічі вона не буде проводитися, то досягти будь-яких результатів буде неможливо.

"У зустрічей у цьому форматі завжди своя динаміка. Тому проводити їх добре і правильно", - пояснила Меркель.

Нагадаємо, Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада, однак Росія відмовилася, оскільки її не влаштував проєкт підсумкового документа.

Зазначимо, на цьому тлі у президента Володимира Зеленського заявили, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням.

Як повідомляло РБК-Україна, глава МЗС Росії Сергій Лавров висунув умову для проведення нової нормандської зустрічі.

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