UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Меркель вспомнила Крым и Донбасс во время речи о нападении Германии на СССР в 1941 году

Автор: Александр Белоус

Аннексия Россией украинского Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины - нарушение международного права. Для Германии, как и для всего Европейского Союза, это неприемлемо.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в речи по случаю 80-летия нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, сообщает DW.

"Германия, как и весь Европейский союз, считает неприемлемым, что Россия аннексией Крыма и масштабной поддержкой сепаратистов на востоке Украины нарушила международное право и этим поставила под вопрос европейский послевоенный порядок", - сказала она.

При этом Меркель заявила о необходимости диалога с Россией и упомянула об исторической связи Германии и России.

Канцлер заявила, что ФРГ признает ответственность за преступления нацистов. "Для нас, немцев, это - повод для стыда", - сказала она и вспомнила о миллионах жертв Второй мировой войны на российской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии.

Меркель особо отметила политику президента СССР Михаила Горбачева, благодаря которой Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году.

Канцлер ФРГ коснулась и недавних событий на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".

"Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула Меркель.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель - лидер общественных симпатий в Украине. В 2020 году 60% украинцев указали, что скорее или полностью ей доверяют.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияРоссийская ФедерацияКрым