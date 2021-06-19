Меркель згадала Крим та Донбас під час промови про напад Німеччини на СРСР у 1941 році

"Німеччина, як і весь Європейський союз, вважає неприйнятним, що Росія анексією Криму і масштабною підтримкою сепаратистів на сході України порушили міжнародне право і цим поставила під питання європейський післявоєнний лад", - сказала вона.

При цьому Меркель заявила про необхідність діалогу з Росією і згадала про історичний зв’язок Німеччини і Росії.

Канцлер заявила, що ФРН визнає відповідальність за злочини нацистів. "Для нас, німців, це - привід для сорому", - сказала вона і згадала про мільйони жертв Другої світової війни на російській, українській і білоруській територіях, а також в країнах Балтії.

Меркель особливо відзначила політику президента СРСР Михайла Горбачова, завдяки якій Німеччина змогла мирно возз'єднатися в 1990 році.

Канцлер ФРН торкнулася й недавніх подій на пострадянському просторі. З великим жалем вона висловилася про те, що "активність громадянського суспільства в Росії, а також в Білорусі, останнім часом обмежена - більш того, стала неможливою".

"Коли мирні демонстранти і неугодні представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини", - підкреслила Меркель.