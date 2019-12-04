Меркель видит прогресс в торговых переговорах между США и ЕС

Между Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом наблюдается прогресс в торговых переговорах. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

По словам немецкого канцлера, прогресс между США и ЕС наметился после прихода к власти нового председателя Еврокомисии Урсулы Фон дер Ляйен.

"Я считаю, что у нас есть хорошая основа для прогресса в торговых переговорах с вступлением в должность новой комиссии и нового президента комиссии", - заявила Меркель.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 18 октября в США вступили в силу новые тарифы в размере 10% и 25% на ряд европейских товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Вчера, 3 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, о возможном введении 100% налога на некоторые французские товары. В ответ на это министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Франция и ЕС готовы на ответные меры в случае повышения тарифов со стороны США.

Также сообщалось, что Трамп использует пошлины в качестве давления на ЕС и Китай. По словам вице-президента США Майка Пенса, в такой способ Трамп хочет заключить торговые соглашения на выгодных условиях для Америки, которые позволят создать свободную торговлю.