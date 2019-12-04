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Меркель бачить прогрес у торговельних переговорах між США і ЄС

Новини » В світі     04.12.2019 - 16:59
Меркель бачить прогрес у торговельних переговорах між США і ЄС
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Прогрес у переговорах намітився після вступу на посаду нового глави Єврокомісії

Між Сполученими Штатами Америки та Європейським союзом спостерігається прогрес у торгових переговорах. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Reuters.

За словами німецького канцлера, прогрес між США і ЄС намітився після приходу до влади нового голови Єврокомісії Урсули Фон дер Ляйєн.

"Я вважаю, що у нас є хороша основа для прогресу в торгових переговорах з вступом на посаду нового комісії і нового президента комісії", - заявила Меркель.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 18 жовтня в США вступили в силу нові тарифи в розмірі 10% і 25% на ряд європейських товарів з Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії.

Вчора, 3 грудня, президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження 100% податку на деякі французькі товари. У відповідь на це міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Франція і ЄС готові на відповідні заходи у разі підвищення тарифів з боку США.

Також повідомлялося, що Трамп використовує мита в якості тиску на ЄС та Китай. За словами віце-президента США Майка Пенси, в такий спосіб Трамп хоче укласти торговельні угоди на вигідних умовах для Америки, які дозволять створити вільну торгівлю.

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