Меркель убеждена, что для преодоления пандемии странам нужно работать вместе

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Она также заявила, что Германия продолжит финансировать ВОЗ

В понедельник, 18 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам нужно работать вместе для преодоления пандемии коронавируса. По ее словам, так удастся справиться с ней быстрее.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Меркель заявила в видеообращении на совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Канцлер Германии сказала, что необходимо посмотреть, можно ли улучшить процессы, которые происходят в ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения является законным, глобальным институтом, в котором объединяются все темы. Потому что именно в этом случае мы должны продолжать смотреть на то, как мы можем улучшить ее функционирование... Я убеждена, что мы победим пандемию. Чем больше мы работаем вместе на международном уровне, тем быстрее мы достигнем этого", - сказала Меркель.

Она также выразила уверенность, что ни одна страна не сможет бороться с коронавирусом самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Меркель готовят инициативу по выходу ЕС из коронакризиса. Лидеры государств выступят с инициативой перезагрузки экономики еврозоны.

Также РБК-Украина писало, что Германия намерена полностью открыть границы с 15 июня. При этом ослабление пограничных ограничений начнется с 16 мая.

Автор: Максим Зайченко