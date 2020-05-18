Меркель переконана, що для подолання пандемії країнам потрібно працювати разом

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Вона також заявила, що Німеччина продовжить фінансувати ВООЗ

У понеділок, 18 травня, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країнам потрібно працювати разом для подолання пандемії коронавірусу. За її словами, так вдасться впоратися з нею швидше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Меркель заявила у відеозверненні на нараді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Канцлер Німеччини зазначила, що необхідно подивитися, чи можна поліпшити процеси, які відбуваються у ВООЗ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я є законним, глобальним інститутом, в якому об'єднуються всі теми. Тому що саме в цьому випадку ми повинні продовжувати дивитися на те, як ми можемо поліпшити її функціонування... Я переконана, що ми переможемо пандемію. Чим більше ми працюємо разом на міжнародному рівні, тим швидше ми досягнемо цього", - сказала Меркель.

Вона також висловила впевненість, що жодна країна не зможе боротися з коронавірусом самостійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і Меркель готують ініціативу щодо виходу ЄС з коронакризи. Лідери держав виступлять з ініціативою перезавантаження економіки єврозони.

Також РБК-Україна писало, що Німеччина має намір повністю відкрити кордони з 15 червня. При цьому ослаблення прикордонних обмежень розпочнеться з 16 травня.

Автор: Максим Зайченко