Фото: граф Вальдерзее и Андрей Мельник (twitter.com/MelnykAndrij)

Он уже совершил визит в украинское посольство

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. На встрече стороны обсуждали продление контракта на транзит газа из Российской Федерации в Европу по украинской ГТС после 2019 года.

Отметим, что действующее соглашение истекает в конце 2019 года.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, Россия продолжает отказываться от совместной позиции Украины и ЕС относительно условий газовых переговоров, поэтому Украине стоит готовиться к прекращению транзита с 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что запасов газа в Украине достаточно на случай, если РФ пойдет на прерывание транзита в Европейский союз.