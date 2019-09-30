ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины

Новости » В мире    30.09.2019 - 19:27
Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины
Фото: граф Вальдерзее и Андрей Мельник (twitter.com/MelnykAndrij)

Он уже совершил визит в украинское посольство

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.

Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. На встрече стороны обсуждали продление контракта на транзит газа из Российской Федерации в Европу по украинской ГТС после 2019 года.

Отметим, что действующее соглашение истекает в конце 2019 года.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, Россия продолжает отказываться от совместной позиции Украины и ЕС относительно условий газовых переговоров, поэтому Украине стоит готовиться к прекращению транзита с 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что запасов газа в Украине достаточно на случай, если РФ пойдет на прерывание транзита в Европейский союз.

Меркель заявила о важности тщательной подготовки к нормандской встрече Меркель считает нереальными переговоры между США и Ираном
Новости Украины транзит газаАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь