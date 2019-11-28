Меркель упала, поднимаясь на сцену

В четверг, 28 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

После инцидента германский канцлер пошутила, что не заметила ступени, однако в следующий раз непременно ими воспользуется.

После этого она обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в нормандской формате, которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Меркель заявила, что не будет покидать должность канцлера до истечения срока полномочий в 2021 году. Она призвала правительственную коалицию доработать до окончания срока полномочий.

Также сообщалось, что летом Меркель объявила о намерении покинуть политику в 2021 году. Она заявила, что не намерена участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет "другая жизнь".