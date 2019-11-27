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Меркель не будет досрочно уходить в отставку

Новости » В мире     27.11.2019 - 15:20
Меркель не будет досрочно уходить в отставку
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Меркель призвала правительственную коалицию доработать до окончания срока полномочий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет покидать должность канцлера до истечения срока полномочий в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Меркель, правительственная коалиция должна продолжать работу до завершения срока полномочий.

"Мы очень многое начали, многое требует продолжения. Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сообщила Меркель во время выступления в среду, 27 ноября, в бундестаге.

Отметим, Ангела Меркель была переизбрана на должность канцлера Германии в 2018 году. Очередные парламентские выборы в Германии пройдут в 2021 году.

Напомним, в июле Меркель подтвердила, что покинет политику в 2021 году. Она заявила, что не намерена участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет "другая жизнь".

До этого появилась информация о том, что у Меркель существуют проблемы со здоровьем. В частности, в июле ей трижды подряд становилось плохо во время встреч на высшем уровне.

Также РБК-Украина писало, что в конце 2018 года Меркель призвали покинуть должность канцлера Германии. В частности, лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер после появления в СМИ информации о намерении Меркель отказаться от должности председателя партии призвал ее уйти в отставку с поста канцлера.

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