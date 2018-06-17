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Интервью

Меркель собирается провести саммит лидеров стран ЕС по вопросу беженцев

НовостиПолитика    17.06.2018 - 07:30
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

В специальном саммите примут участие Греция, Австрия и Италия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует провести саммит для стран-участниц Европейского союза из-за вопроса наплыва беженцев в Европе. Об этом информирует DW.

Канцлер Германии намеревается обсуждать проблему мигрантов с представителями Греции, Австрии и Италии.

Она отметила, что сейчас не известна дата проведения саммита. Пока саммит только на этапе планирования. Специальный саммит может произойти до регулярного саммита ЕС, который будет проходить с 28 по 29 июня. 

Пока неизвестно будут ли принимать участие в саммите представители Испании и балканских государств.

"Серьезный конфликт в вопросе по беженцам возник в правящем блоке Германии ХДС/ХСС. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) и по совместительству глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен не впускать в Германию тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза. Председатель ХДС Ангела Меркель, однако, выступает за общеевропейское решение этой проблемы", - пишет издание.

Напомним, в Германии подали 78 тысяч просьб об убежище с начала года.

Меркель заявила, что Германия пока не может тратить 2% ВВП на оборону Меркель предложила главе МВД Баварии компромисс в конфликте относительно беженцев
Теги публикации: Ангела Меркель, саммит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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