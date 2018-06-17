Меркель збирається провести саміт лідерів країн ЄС з питання біженців

У спеціальному саміті візьмуть участь Греція, Австрія та Італія

Канцлер ФРН Ангела Меркель планує провести саміт країн-учасниць Європейського союзу з питання напливу біженців у Європі. Про це інформує DW.

Канцлер Німеччини має намір обговорювати проблему мігрантів з представниками Греції, Австрії та Італії.

Вона зазначила, що зараз не відома дата проведення саміту. Поки саміт тільки на етапі планування. Спеціальна зустрiч може відбутися до регулярного саміту ЄС, який буде проходити з 28 по 29 червня.

Поки невідомо, чи будуть брати участь в саміті представники Іспанії та балканських держав.

"Серйозний конфлікт у питанні біженцiв виник у правлячому блоці Німеччини ХДС/ХСС. Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава МВС Хорст Зєєхофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Голова ХДС Ангела Меркель, однак, виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми", - пише видання.

Нагадаємо, у Німеччині подали 78 тисяч прохань про притулок з початку року.