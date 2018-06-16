В Германии подали 78 тысяч просьб об убежище с начала года

Поток искателей убежища снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

В Германии подали около 78 тысяч ходатайств об убежище за первые пять месяцев 2018 года. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на статистику МВД Германии.

Указано, что поток искателей убежища несколько снизился по сравнению с прошлым годом, поскольку за первые полгода 2017-го таких просьб было более 90 тысяч.

Также сообщается, что с января до середины июня 2018 года получены данные 18,3 тысячи искателей убежища, которые уже зарегистрированы в европейской базе биометрических данных Eurodac. По дублинским соглашениями они должны были подаваться на убежище в той стране ЕС, в которую впервые въехали.

Кроме того, по данным федеральной полиции, за январь-апрель 2018 года зафиксировано 14,7 тысяч нелегальных въездов, 3900 человек отправлены обратно. Решение не разрешать беженцам попасть на территорию ФРГ было возможным только в местах с пограничным контролем, а именно на границе Германии и Австрии, а также в аэро- и морских портах.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель предложила главе Министерства внутренних дел (МВД) Баварии Горсту Зеегофер компромиссные предложения по политике Германии в отношении беженцев.