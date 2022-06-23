Меркель словами об Украине поставила под угрозу свое наследие, - Мельник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для "Укринформа" .

В частности, он прокомментировал ее первое большое интервью после отставки.

"Если честно, то я был реально в шоке, увидев это первое интервью экс-канцлера. Дело в том, что проводил его мой хороший знакомый - журналист из журнала Spiegel Александер Осанг. Поэтому я откровенно напросился задать Меркель ряд вопросов, на что он любезно согласился, и два из них прозвучали", - отметил Мельник.

Первый вопрос касался того, чувствует ли Меркель личную вину и ответственность за политику умиротворения президента России Владимира Путина, которая привела к агрессии против Украины, а второй - признает ли она ошибочным блокирование вступления Украины в НАТО в 2008 году.

"Ее ответы всем известны: Меркель решительно возразила, что допустила какие-либо ошибки относительно заигрывания с Россией… Думаю, что такое непонятное отсутствие самокритики, все эти абсурдные отговорки поставят под угрозу все политическое наследие Меркель. В конце концов, даже президент Франк-Вальтер Штайнмайер нашел в себе силы признать ошибочность предыдущего курса ФРГ по отношению к России", - добавил посол.

Меркель возглавляла правительство Германии в течение 16 лет, она ушла в отставку после проигрыша ее блока ХДС/ХСС на парламентских выборах осенью 2021 года.