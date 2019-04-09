ru
ua

Меркель считает возможным перенос Brexit на начало 2020 года


Меркель поддерживает намерение британского парламента воспрепятствовать нерегулируемому Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным перенос выхода Британии из ЕС (Brexit) на конец 2019 - начало 2020 года. Соответствующее заявление Меркель сделала во вторник, 9 апреля, в ходе заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге после полуторачасовой встречи с британским премьером Терезой Мэй, передает DW.

Сообщается, что Мэй пообещала Меркель, что Лондон будет придерживаться всех взятых на себя обязательств в рамках европейского сообщества до тех пор, как членство в нем Великобритании будет сохраняться.

Меркель также подтвердила, что поддерживает намерение британского парламента воспрепятствовать нерегулируемому Brexit.

В то же время Париж готов согласиться на новый перенос выхода Британии из ЕС только при соблюдении жестких условий. Предложенная отсрочка выхода Великобритании из ЕС представляется слишком долгой, подчеркивается в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, Палата общин Британии во вторник, 9 апреля, поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня. 

Добавим, экстренный саммит глав государств и правительств Европейского союза 10 апреля будет посвящен отсрочке выхода Британии из ЕС "с открытой датой" на срок до одного года.

У Зеленского выдвинули требования к Порошенко Twitter отказался рекламировать предвыборную кампанию французского правительства
Читать все новости