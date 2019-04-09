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Саммит Евросоюза обсудит отсрочку Brexit на срок до года

Новости » Политика    09.04.2019 - 21:03
Саммит Евросоюза обсудит отсрочку Brexit на срок до года
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Экстренный саммит Европейского союза обсудит отсрочку Brexit "с открытой датой" на срок до года

Экстренный саммит глав государств и правительств Европейского союза 10 апреля будет посвящен отсрочке выхода Британии из ЕС (Brexit) "с открытой датой" на срок до одного года. Об этом говорится в распространенном в преддверии саммита ЕС 10 апреля письме главы Европейского совета Дональда Туска лидерам ЕС.

В письме говорится, что если на момент проведения выборов в Европарламент 23-26 мая Британия будет оставаться членом ЕС, она будет "связана легальными обязательствами принять участие в этих выборах".

"Одной из возможностей станет предоставление Великобритании гибкого продления сроков выхода, которое продлится столько, сколько нужно, но не более одного года, поскольку за пределами этого срока нам придется принимать единогласные решения по ряду ключевых европейских проектов. Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют Соглашение о выходе Британии из ЕС", - говорится в письме.

Таким образом, считает Туск, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова. Глава Европейского совета заявил, что в случае продолжения блокирования в британском парламенте этого соглашения длинная отсрочка оставит Лондону возможность "пересмотреть свою стратегию выхода".

Кроме того, Туск назвал ряд условий, на которые Великобритания должна согласиться, чтобы получить отсрочку "с открытой датой". В частности, это отказ от попыток пересмотра согласованного с ЕС текста соглашения о выходе, отказ от начала переговоров о будущих отношениях до определения момента выхода, разумное сотрудничество с остальными государствами ЕС. Однако до момента выхода Великобритания должна будет оставаться членом ЕС с точки зрения своих прав и обязанностей.

Напомним, Палата общин Британии во вторник, 9 апреля, поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня. 

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