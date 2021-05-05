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Меркель рассказала о своих планах после отставки

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства. Она хочет сделать это уже после выхода в отставку.

Об этом она заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

В частости, по ее словам, сейчас главная тема - пандемия.

"А тогда (после выхода в отставку, - ред.) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", - ответила канцлер на вопрос, чем она займется после отставки.

Меркель ранее говорила, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером.

Напомним, правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры.

Отметим, в новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.

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Новости Украины Ангела Меркельотставка