Меркель розповіла про свої плани після відставки

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що поки у неї немає часу обміркувати своє майбутнє після закінчення терміну канцлерства. Вона хоче зробити це вже після виходу у відставку.

Про це вона заявила на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.

Зокрема, за її словами, зараз головна тема - пандемія.

"А тоді (після виходу у відставку, - ред.) я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно я хочу займатися. Я з нетерпінням чекаю цього, але поки я будуть робити із задоволенням свою роботу", - відповіла канцлер на питання, чим вона займеться після відставки.

Меркель раніше говорила, що її нинішній термін на посаді останній. У вересні у ФРН пройдуть вибори до парламенту, за підсумками буде сформовано новий уряд з новим канцлером.