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Меркель розповіла про свої плани після відставки

Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що поки у неї немає часу обміркувати своє майбутнє після закінчення терміну канцлерства. Вона хоче зробити це вже після виходу у відставку.

Про це вона заявила на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.

Зокрема, за її словами, зараз головна тема - пандемія.

"А тоді (після виходу у відставку, - ред.) я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно я хочу займатися. Я з нетерпінням чекаю цього, але поки я будуть робити із задоволенням свою роботу", - відповіла канцлер на питання, чим вона займеться після відставки.

Меркель раніше говорила, що її нинішній термін на посаді останній. У вересні у ФРН пройдуть вибори до парламенту, за підсумками буде сформовано новий уряд з новим канцлером.

Нагадаємо, правляча в Німеччині партія визначилася з кандидатом у канцлери.

Зазначимо, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не балотуватиметься в канцлери Німеччини. Вона займає цю посаду з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.

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