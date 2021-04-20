Правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры
Правление правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах. Они состоятся в сентябре текущего года.
Об этом пишет Die Welt.
За его кандидатуру был отдан 31 голос. Девять членов правления ХДС поддержали Маркуса Зедера, воздержались шесть человек.
26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг.
Напомним, глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии 16 января. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС).
Кроме того, в новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.