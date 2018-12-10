Меркель і Путін по телефону обговорили ситуацію в Керченській протоці

Меркель і Путін також обговорили вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

Президент РФ Володимир Путін обговорив ситуацію в Керченській протоці по телефону з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Висловлена обопільна зацікавленість у недопущенні ескалації напруженості в Азово-Чорноморській акваторії", - йдеться в повідомленні.

Меркель і Путін також обговорили вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Лідери також обмінялися думками щодо ситуації в галузі стратегічної безпеки у зв'язку з намірами адміністрації США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море.

Гайко Маас запропонував обговорити цю тему під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництвом Німеччини і Франції, яка повинна відбутися у вівторок, 11 грудня.

Також міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що інцидент біля Керченської протоки, коли Росія застосувала зброю проти українських кораблів схожий на ті, які в минулому призводили до початку світових воєн.