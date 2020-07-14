Меркель провела переговоры с возможным преемником

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила дворец Херренкимзе в Баварии, куда ее пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зедер. Он мог обговорить с Меркель свое выдвижение на должность канцлера ФРГ.

Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, с кандидатом от партии Христианский Союз Меркель пока не определилась, пока официально претендентов три - консервативный политик Фридрих Мерц, депутат бундестага Норберт Реттген и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Все они - члены ХДС. Сам Зедер ранее уклончиво отвечал на вопросы, говоря, что его место - в Баварии.

Напомним, в прошлом году Меркель подтвердила, что покинет политику в 2021 году, она заявила, что не намерена участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет "другая жизнь".

Также была информация о том, что у Меркель существуют проблемы со здоровьем, ей несколько раз подряд становилось плохо во время встреч на высшем уровне.