Меркель не против пересмотра минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские договоренности не являются "окаменевшим документом". Об этом она сказала на итоговой пресс-конференции после нормандской встречи, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Она поприветствовала предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

"Есть вопрос, этот документ окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению", - подчеркнула она.

Меркель не уточнила, о каких изменениях идет речь, но известно, что Зеленский предлагает установить, что контроль над границей должен быть передан Украине до выборов.

"Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким, и он будет оживлен", - сказала она.

"Самым сложным вопросом является политическая часть минских соглашений. Речь идет о том, что особый статус для регионов Донецкой и Луганской областей будет продолжен, что реализуем весь пакет мер Минска с единственной целью - наконец провести местные выборы, которые будут признаны ОБСЕ", - добавила Меркель.

Путин, в свою очередь, отметил, что альтернативы минским соглашениям нет и сторонам конфликта "нужно делать все, чтобы они были полностью реализованы".

По его словам гибкость не должна затрагивать вопрос передачи контроля над границей.

"Действительно, соглашения имеют ту или другую гибкость, но есть вещи, которые прописаны прямо, и с ними сложно спорить", - заявил он, подчеркнув, что пункты о границе являются именно тем, что не стоит менять.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

Зеленский на саммите предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей.