Меркель продовжує вважати правильним рішення не приймати Україну в НАТО
Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель продовжує вважати, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним. При цьому політик підтримала міжнародні зусилля з припинення війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
"Канцлер Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті",- сказала прессекретар Меркель у відповідь на запит агентства.
Водночас ексканцлер підтримала зусилля міжнародного співтовариства щодо припинення війни Росії проти України. За словами її представника, звірства російських окупантів у Бучі та інших українських містах стають все помітнішими і всі зусилля уряду Німеччини та інших країн повинні бути на боці Києва.
При цьому Меркель не відреагувала на запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Бучу, щоб особисто побачити злочини російських окупантів.
Нагадаємо, вчора, 3 квітня, Зеленський запросив Меркель і колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб "побачити наслідки політики поступок Росії".
Зазначимо, зі звільнених районів Київської області вивезли тіла 410 цивільних.
Війна Росії проти України триває 40-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!