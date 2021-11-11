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Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила конфликт на Донбассе во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Меркель призвала главу России к переговорам по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера.

"Канцлер затронула вопрос ситуации у границ и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения минских договоренностей о мирном урегулировании конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Немецкий лидер отметила, что причиной этого кризиса стал белорусский режим Александра Лукашенко, который "использует беззащитных людей в гибридной атаке на ЕС".

Отметим, в нормандский формат переговоров входят четыре стороны: Украина, Германия, Франция и Россия. Сейчас проведение нового саммита лидеров четырех стран блокируется Россией.

Как писало РБК-Украина, Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября. Однако Россия выступила против, потому что ее не устроил проект итогового документа.

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Ангела МеркельВладимир ПутинНормандский форматДонбасс