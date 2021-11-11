Меркель закликала Путіна просувати переговори в нормандському форматі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила конфлікт на Донбасі під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Меркель закликала очільника Росії до переговорів щодо урегулювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького канцлера.
"Канцлер торкнулася питання ситуації біля кордонів та на сході України та закликала президента Росії просувати переговори в нормандському форматі для виконання мінських домовленостей про мирне врегулювання конфлікту", - йдеться в прес-релізі.
Крім того, Меркель та Путін знову обговорили ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. Німецький лідер наголосила, що причиною цієї кризи став білоруський режим Олександра Лукашенка, який "використовує беззахисних людей в гібридній атаці на ЄС".
Зазначимо, до нормандського формату переговорів входять чотири сторони: Україна, Німеччина, Франція та Росія. Наразі проведення нового саміту лідерів чотирьох країн блокується Росією.
Як писало РБК-Україна, Франція і Німеччина пропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Однак Росія виступила проти, бо її не влаштував проект підсумкового документу.