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Меркель призвала местные власти ФРГ ужесточить карантин

Автор: Даша Харченко

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти федеральных земель ужесточать ограничения из-за распространения коронавируса. Она выразила недовольство тем, что в некоторых регионах не придерживаются механизма введения ограничений.

Об этом Меркель сказала в эфире ARD.

Так, в стране существует механизм "стоп-крана", который позволяет ужесточать ограничения, если в течение недели число новых случаев коронавируса за день превышает 100 случаев на 100 тысяч человек.

"Есть ряд федеральных земель, которые очень широко интерпретируют, и мне это не нравится", - сказала Меркель.

В их числе она назвала землю Северный Рейн-Вестфалия, премьер-министром которой является избранный в январе председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Накануне помощник канцлера Ангелы Меркель заявил, что Германия должна бороться с коронавирусом в ближайшие несколько недель. Иначе возникнет риск появления новых вирусных мутаций, устойчивых к вакцинам, и следует ввести комендантский час в ночное время в регионах с высокой загруженностью.

Ранее Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля.

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Новости Украины ГерманияАнгела Меркель
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