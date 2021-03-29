Меркель закликала місцеву владу ФРН посилити карантин

Так, в країні існує механізм "стоп-крана", який дозволяє посилювати обмеження, якщо протягом тижня число нових випадків коронавірусу за день перевищує 100 випадків на 100 тисяч осіб.

"Є ряд федеральних земель, які дуже широко інтерпретують, і мені це не подобається", - сказала Меркель.

У їх числі вона назвала землю Північний Рейн-Вестфалія, прем'єр-міністром якої є обраний у січні голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.

Напередодні помічник канцлера Ангели Меркель заявив, що Німеччина повинна боротися з коронавірусом в найближчі кілька тижнів. Інакше виникне ризик появи нових вірусних мутацій, стійких до вакцин, і слід ввести комендантську годину в нічний час у регіонах з високою завантаженістю.

Раніше Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.