ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель закликала місцеву владу ФРН посилити карантин

Новость на русском → Німеччина, Понеділок 29 березня 2021 02:38
Меркель закликала місцеву владу ФРН посилити карантин Фото: Ангела Меркель (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала владу федеральних земель посилювати обмеження через розповсюдження коронавірусу. Вона висловила невдоволення тим, що в деяких регіонах не дотримуються механізму введення обмежень.

Про це Меркель сказала в ефірі ARD.

Так, в країні існує механізм "стоп-крана", який дозволяє посилювати обмеження, якщо протягом тижня число нових випадків коронавірусу за день перевищує 100 випадків на 100 тисяч осіб.

"Є ряд федеральних земель, які дуже широко інтерпретують, і мені це не подобається", - сказала Меркель.

У їх числі вона назвала землю Північний Рейн-Вестфалія, прем'єр-міністром якої є обраний у січні голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет.

Напередодні помічник канцлера Ангели Меркель заявив, що Німеччина повинна боротися з коронавірусом в найближчі кілька тижнів. Інакше виникне ризик появи нових вірусних мутацій, стійких до вакцин, і слід ввести комендантську годину в нічний час у регіонах з високою завантаженістю.

Раніше Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Германия Ангела Меркель
NEWS
Довибори в Раду в Донецькій області: виграє мер Добропілля Аксьонов, - екзит-пол
Довибори в Раду в Донецькій області: виграє мер Добропілля Аксьонов, - екзит-пол
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда